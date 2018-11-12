Все в восторге: в Лондоне прошла премьера фильма "Аквамен"

Хотя до официальной мировой премьеры нового фильма «Аквамен» киновселенной DC осталось ждать еще несколько недель, вчера, 26 ноября, в Лондоне прошла его первая премьера.

Картина была показана британским кинокритикам и простым зрителям, которые остались под хорошим впечатлением от фильма и дали ему очень высокие оценки. «Аквамена» уже назвали лучшим фильмом по комиксам DC со времен «Темного рыцаря».

Многие отметили потрясающие спецэффекты, зрелищные экшн-сцены, динамику сюжета и юмор. Также огромное количество похвал было адресовано режиссеру фильма Джеймсу Вану, известному по режиссуре таких проектов как первая «Пила», «Астрал» и «Заклятие». Зрители и критики не обделили лестными отзывами и игру звезды сериала «Игра престолов» Джейсона Момоа и актрисы и бывшей жены Джонни Депа Эмбер Херд («Ромовый дневник»).

Напомним, что в России премьера супергеройскогоо блокбастера состоится 13 декабря. Мировая премьера назначена на 7 декабря. «Аквамен»— шестой фильм в расширенной вселенной DC. В главных ролях снялись Джейсон Момоа, Эмбер Херд, Дольф Лундгрен и Николь Кидман. Съемки начались в мае 2017 года в Голд-Косте, Австралия и закончились в сентябре того же года. В начале фильм носил рабочее название «Ахава».