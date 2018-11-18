Тутберидзе ответила, почему в сети постоянно травят Медведеву

СМИ все в один голос кричат, что 18-летняя фигуристка ушла от отечественного тренера к канадскому, не сказав и слова благодарности.

Журналисты попытались пообщаться с Этери Тутберидзе, чтобы внести хотя бы долю ясности в ее отношения с бывшей подопечной Евгенией Медведевой. Тем не менее, комментировать эту тему российский тренер по фигурному катанию совсем не хотела. Сначала она и вовсе хотела уйти от ответа, однако после ее заставил остановиться один вопрос корреспондента одного из информационных агентств.

Он спросил мнение Тутберидзе о том, почему в социальных сетях постоянно травят Медведеву. Тренер без раздумий ответила, задав в ответ риторический вопрос: "Может, потому что она двукратная чемпионка мира?". Она ограничилась лишь несколькими фразами, однако ясно дала понять, что не держит зла на свою бывшую ученицу.

Недавно СМИ писали, что Этери Тутберидзе похоронила мать. Примечательно, что после этого, выражая скорбь и соболезнования, Евгения Медведева опубликовала на личиной странице в Instagram фотографию с горящей свечой, однако хейтеры стали обвинять ее в неблагодарности и лицемерии.