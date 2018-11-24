Баста передаст Хаски деньги, вырученные на организованном в его поддержку концерте

Рэпер Баста с вместе с другими музыкантами провел в Москве концерт, все вырученные средства от которого он обещал передать Хаски вне зависимости от того, арестован он или нет. Такое заявление сделал сам исполнитель.

По словам Басты (настоящее имя Василий Вакуленко), Хаски сам примет решение, куда ему потратить эти деньги. Также он подчеркнул, что в той ситуации, в которой оказался его коллега, деньги не главное. Рэпер также выразил непонимание, на чем основаны действия властей в регионах, назвав это «странным» и добавил, что хочет привлечь общественное внимание к этой проблеме.

Напомним, что на прошлой неделе Хаски (настоящее имя Дмитрий Кузнецов) был арестован во время выступления на крыше припаркованного у одного из городских клубов автомобиля. Рэпер решил выступить на такой оригинальной площадке после того, как клуб отменил его концерт. В отношении исполнителя были составлены три административных протокола за мелкое хулиганство, после чего ему назначили 12 суток ареста. Еще трое дополнительных суток Хаски получил за отказ от пройти медицинское освидетельствование.

Однако, вчера, 26 ноября, суд удовлетворил заявление адвокатов исполнителя и вынес решение о прекращении исполнения наказания. Было решено, что достаточного тех трех суток, которые Хаски уже провел под арестом, и рэпер вышел на свободу из спецприемника в Усть-Лабинске.

В тот же день популярные российские рэперы Баста, Oxxxymiron и Noize MC дали концерт «Я буду петь свою музыку» в поддержку Хаски. По данным СМИ, сборы от продажи билетов на концерт составили около шести миллионов рублей.

Помимо коллег по цеху за арестованного рэпера вступились певец Лев Лещенко, журналист Леонид Парфенов и писатель Захар Прилепин. Они сочли недопустимым «вмешательство государства в творческий процесс».

Хаски - российский хип-хоп-исполнитель из Улан-Удэ. Известен необычной манерой исполнения песен, мрачными текстами и сложной рифмовкой с использованием ассонанса (повторение гласных звуков) и аллитерации (повторение одинаковых или однородных согласных в стихотворении). Хаски выпустил девять синглов и два студийных альбома.