Пугачева и Леонтьев погуляли на вечеринке в честь Ольги Крутой

Накануне супруга известного российского продюсера собрала всю элиту шоу-бизнеса, чтобы в этой компании отметить свой прошедший праздник 55-го дня рождения.

По какой-то причине Ольга Крутая не стала устраивать вечеринку в срок - 11 ноября. Возможно, это было связано с тем, что до этого семья устраивала банкет для трехлетней внучки Деми Роуз. На прошедшем мероприятии также присутствовали многие представители светского мира, однако в этот раз их было гораздо больше.

На празднике в честь владелицы парфюмерного бренда "OKKI" с шумом погуляли Примадонна российской эстрады Алла Пугачева, ее супруг и юморист Максим Галкин, народный артист России Валерий Леонтьев, певица Жасмин и другие. Естественно, там также присутствовала вся чета из взрослых Крутых, в том числе сестра Игоря Крутого Алла.

К слову, именно из-за присутствия на празднике Филиппа Киркорова поклонники обрушились на него с критикой, ведь 26 ноября - это также день рождения его дочери.