"Интимный ужин? А муж в курсе?": Собчак показала видео ужина с Федором Смоловым

Известная российская телеведущая Ксения Собчак удивила поклонников видео в своем аккаунте в социальной сети Instagram. На нем запечатлен футболист Федор Смолов на интимном ужине с Ксенией. Многие подписчики задались вопросом, знает ли об этом муж телеведущей.

Бывший кандидат в президенты Ксения Собчак довольно часто обновляет свой профиль в социальной сети. Однако ее муж Максим Витроган нечасто сопровождает телеведущую на светские мероприятия. В связи с этим он редко появляется и на ее Instagram-страничке. Однако последний ролик взбудоражил подписчиков Собчак. Она показала в Stories свою тарелку крупным планом, а потом перевела камеру на футболиста Федора Смолова. И прокомментировала: «Друзья, у меня интимный ужин. С красивой музыкой. И главное – с очень красивым мужчиной».

Поклонники Ксении теперь теряются в догадках. Очень многие отреагировали практически мгновенно и принялись выпытывать у телеведущей, знает ли муж о данной встрече. «Странно как-то, замужняя женщина, а интимный ужин с левым мужиком...», «Ксения сама-то понимает, что ляпнула?» - возмутились пользователи. При этом некоторые все же продемонстрировали более спокойную реакцию, предположив, что Максим Витроган прекрасно осведомлен об этой встрече и «дал добро».