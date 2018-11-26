Украинская певица MamaRika призналась в бисексуальности

Украинская певица Анастасия Кочетова, известная, как MamaRika, в прямом эфире программы «Караоке на колесах» призналась телеведущему Вячеславу Демину, что раньше встречалась с девушкой.

«Караоке на колесах» является аналогом зарубежной передачи «Carpool Karaoke», где разные знаменитости поют в автомобиле. В эфире певица призналась, что раньше имела длительные однополые отношения.

Это случилось еще в 2014 году в студенческие годы. В своем рассказе она говорила, что это был классный опыт, но теперь все иначе. На вопрос об использовании интим-товаров, MamaRika ответила, что в секс-шопах она была постоянным посетителем. Без таких вещей невозможно было справляться, говорит девушка. Сейчас Анастасия уверяет, что ее интересуют только мужчины.

Причиной разрыва отношений с девушкой стали личные проблемы. «Жить с другой женщиной всегда проблематично», - говорит Кочетова. За то время, что они были вместе, появилось много склоков. В определенный момент артистка поняла, что лучше всего жить с представителями мужского пола. Тем не менее, это не мешает ей заниматься легким флиртом с женщинами, но не более. Сейчас она встречается с игроком команды КВН «Одесские Мансы» Сергеем Середой.