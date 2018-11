Украинская певица MamaRika призналась в бисексуальности

View this post on Instagram

Ми тут таких дєлов накатали зі @slavademin_official у #караокенаколесах від @radioluxfm 🤦‍♀️🤣 Переходи по ссилці у профілі 👆🏾 та дивись повну версію відео- там весело😆 #luxfm #mamarika #зайві #караоке #karaoke