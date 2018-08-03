Кузя из «Универа» шокировал фанатов своим клипом

Виталий Гогунский жёстко высмеял поп-музыку.

Звезда из «Универа» снял первый клип «Попмузыка» под псевдонимом BADКУЗЯ. В видео актёр предстал в привычном образе Кузи, а вокруг него вызывающее танцевали девушки в бикини. Поклонников особенно шокировали такие сцены, как погружение в ванну с вермишелью быстрого приготовления, обливание этой смесью обнажённых танцовщиц, поедание денежных купюр. Смысл песни в высмеивании примитивности поп-музыки: «Музыка для поп, набираю рейтинги, разрываю топ», «И вот я написал песенку про грудь и вышел сразу в тренды».

Фанаты Кузи оказались явно не готовы к такой песни, многие высмеяли и текст, и видеоряд, и сам голос артиста: «Реклама доширака от Кузи», «Кузя б****!снимай сериал а не другие видосы!», «Я разочарован , Гогунский, это плинтус. Думал ты выше всего этого. ХАЙПеры бездарные». Среди комментаторов есть и такие, которые подержали вокальное творчество Гогунского и стали распространять хештег #янеунываю: «Когда Кузя сорвал Джекпот!», «Это новый уровень: смешно, круто, весело».