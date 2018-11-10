"Город-мечта": Шнуров написал стих о Тюмени

Российский поэт и музыкант, лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров посвятил стихотворение городу Тюмень, который возглавил рейтинг российских городов с самым высоким уровнем жизни.

Сергей не раз бывал в Тюмени с концертами, поэтому он не стал ничего говорить, а просто написал стих. Свое очередное произведение Шнуров разместил в Instagram вчера, 26 ноября.





В Москве, конечно, боле-мене,

Но как прекрасно жить в Тюмени!

Почти, как в очень грозном Грозном!

Нет, я не вру это серьезно,

Да, без иронии, вот это,

Российская строчит газета.

И из столицы поезд мчится,

В Тюмень и в Грозный прут девицы,

Там качество и уровЕнь!

Мечта, — конечно же Тюмень,

Ну, а не выйдет, тогда в Грозном.

"Организуйте-ка завоз нам!"

Шустры девахи! Каковы!

Все валят валом из Москвы.

Не нужно больше им Италий.

Газет российских не читали?





По словам самого артиста, стихотворение было написано «без иронии».

Напомним, что Сергей Шнуров уже не в первый раз высказывается в стихотворной форме на злободневные темы. Ранее он уже посвятил стихотворение громкому уголовному делу об изнасиловании дознавательницы в Уфе, а также не остался равнодушен к скандалу, связанному с руководительницей департамента молодежной политики Свердловской области, сказавшей, что государство молодежи ничего не должно. Тюмень была признана лучшей в ходе опроса, проведенного Финансовым университетом при правительстве России. На втором месте расположилась столица Чечни Грозный, а на третьей строчке оказалась Москва. В пятерку лучших городов также вошли Казань и Сочи. Тюмень – первый русский город в Сибири, была основана в 1586 году. Является административным центром Тюменской области и Тюменского района. Занимает 18-е место в России по численности населения с 770 тысячами жителей. Город живет по времени Екатеринбурга: +2 часа к московскому времени.

В 2017 году предприятия города и области отгрузили товаров собственного производства, выполнили работы и услуги на общую сумму более 271 миллиона рублей. Наибольший объем отгруженной продукции приходится на производство нефтяных продуктов.

Также в Тюмени находятся уникальные минеральные горячие лечебные источники, купаться на которых можно круглый год. Местные жители особенно любят отмечать там Новый год.



