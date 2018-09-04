Каскадёр, сыгравший Короля Ночи в "Игре престолов", примет участие в съёмках "Ведьмака"

Владимир Фурдик, словацкий актёр и каскадёр, наиболее известный по роли Короля Ночи в сериале «Игра престолов», станет постановщиком боёв в не менее многообещающем шоу – «Ведьмак».

О работе над фэнтезийным проектом по книге Анджея Сапковского Фурдик рассказал изданию Sorozatwiki. Актёр отметил, что будет отвечать за постановку трюков, хореографию боёв и станет руководителем группы каскадёров, участвующих в съёмках сериала. Не менее важно и то, что он лично займётся подготовкой Генри Кавилла, исполнителя главной роли – ведьмака Геральта. Фурдик считает, что Кавиллу необходимо приложить максимум физических усилий, чтобы вжиться в роль. Сам каскадёр не появится в сериале. Он выразил надежду, что сериал получится отличным, однако пока рано говорить, примут ли его фанаты игр и книг.

Съёмки сериала начались в начале октября, проходят они в Будапеште и Кейптауне. Также по слухам ещё одним местом съёмок может стать Словакия. Фурдик будет принимать участие в создании сериала до лета 2019 года, то есть до конца съёмок.

Сейчас к сериалу приковано внимание всех фанатов серии про Ведьмака. Разговоры по поводу актёрского состава по-прежнему не утихают, особенно, после того как создатели шоу показали Генри Кавилла в образе Геральта.

Напомним, что ранее ведьмак Геральт был признан католическим журналом самым известным поляком в мире.