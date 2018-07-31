Эмбер Херд появилась на красной дорожке в шапочке для купания

Известная американская актриса посетила премьеру нового фильма с ее участием. В "Аквамене" она играет владычицу моря. Ее образ на красной дорожке был соответствующим: изумрудное платье и купальная шапочка.

32-летняя Эмбер Херд предстала перед публикой в шикарном изумрудном платье с длинным шлейфом. Его оценили очень высоко. Наряд имеет красивый глубокий вырез на спине, который демонстрирует, в том числе, и татуировки актрисы. Девушка стала одной из главных звезд торжественного мероприятия, наряду со своими коллегами Джейсоном Момоа и Дольфом Лундгреном. Автором ее платья стал итальянский модный дом Valentino. Образ был дополнен туфлями на высокой платформе золотистого цвета.

Однако у многих возникли некоторые вопросы относительно одного элемента образа актрисы, а именно, ее головного убора. Многие представители СМИ отметили, что необычная шапочка очень напоминает ту, в которой обычно люди ходят купаться. Некоторые нашли сходство с замысловатым тюрбаном. Однако фанатам Эмбер снова не угодила. Напомним, в прошлый выход в свет актрису окрестили «рыбой, вытащенной из воды». Сейчас же некоторые поклонники заявили, что девушка похожа на «брюссельскую капусту».