Хуже Монеточки с Гречкой - скандальный блогер Миро раскритиковала творчество Хаски

Лена Миро назвала рэпера хуже собаки.

В своём блоге скандальная журналистка поделилась впечатлениями от творчества рэпера Хаски: «По-моему, за такое «творчество» нужно не просто сажать, а прямо расстреливать - хуже Монеточки с Гречкой, в самом-то деле». Миро столкнулась с песней в Apple Music, который также порекомендовал ей группу Листики «чтобы окончательно добить».

Напомним, что 21 ноября исполнителя задержали за «мелкое хулиганство» после уличного концерта. Одна из причин ареста – порча имущества (Дмитрий исполнял песни, стоя на чужой машине). Но в скором времени Краснодарский суд освободил Хаски из-под ареста, а он пообещал возместить причинённый ущерб. Рассуждая о деле рэпера, скандальный блогер посчитала его освобождение неподобным для правового государства, раскритиковав: «По-моему, это телефонное право, которое так ненавидели в СССР». По мнению Лены Миро, таких исполнителей всё же нужно отправлять на зону – «там их, хотя бы, петь научат».