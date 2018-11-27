В сети осудили развлекающегося с Нетребко Киркорова в день рождения дочери

26 ноября Алле-Виктории исполнилось семь лет. Тем не менее, занятой отец не нашел в плотном графике времени, чтобы провести день с ней.

Накануне на официальной странице в социальной сети Instagram известного 51-летнего российского исполнителя и поп-короля эстрады Филиппа Киркорова появилась новая фотография, на которой он запечатлен со своей коллегой Анной Нетребко. Примечательно, что публикация появилась в его профиле вчера, когда его дочь Алла-Виктория отмечала свой день рождения.

Этот факт совсем не понравился поклонникам певца. Они осудили его за то, что в такой важный для его дочери день его не было рядом. Киркоров лишь оставил в разделе Stories совместную фотографию дочери с дедушкой, Бедросом Киркоровым, а сам развлекался на различных мероприятиях.

К слову, в тот вечер исполнитель побывал на вечеринке, устроенной в честь дня рождения жены известного продюсера Игоря Крутого Ольги. Также, как уже упоминалось, он побывал на выступлении оперной дивы Анна Нетребко, а после этого еще успел пообщаться с ней и другими зрителями.

В комментариях фанаты написали, что им нравится больше, когда Филипп Киркоров публикует фотографии с Нетребко, чем с Ольгой Бузовой, однако отметили, что это нехорошо - пропускать праздник ребенка ради собственных развлечений.