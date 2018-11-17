Крис Кельми опасается, что станет следующей жертвой алкоголизма после Евгения Осина

Брат Криса Кельми заявляет, что после смерти Евгения Осина музыкант стал бояться за свое здоровье. Из-за алкогольной зависимости Крису становиться только хуже.

Крис Кельми лечился вместе с Евгением Осиным от алкогольной зависимости. Теперь, когда Осин умер, Кельми стал серьезно задумываться о последствиях своей болезни. Брат музыканта рассказал, что тот отправился лечиться за город, где, под присмотром врачей, старается вести нормальный образ жизни. По его словам, у Криса часто болят почки и сердце, по этому к нему часто приезжает терапевт. Он также упомянул самого Евгения, выразив свою любовь к нему и сожаление о случившемся, ведь у них была одна и так же проблема, просто Осин «не успел вовремя нажать на стоп-кран». Вместе с ними от алкоголизма страдала и Дана Борисова. Родственник отмечает, что они вдвоем, по сравнению с ней, просто отдыхали, когда выпивали за одним столом.

Этими словами он напомнил фразу Даны Борисовой о том, что следующей жертвой алкоголизма может стать именно Крис Кельми. После реабилитации от алкогольной зависимости, вылечиться смогла только Дана. Она рассказывала, что Осин сорвался еще в момент пребывания в клинике, а Кельми начал снова выпивать после того, как его выписали. Однако, как сообщает брат известного музыканта, Крис Кельми всерьез начал заниматься своей проблемой и даже готов воссоздать заново группу «Рок-Ателье». К сожалению, выступать на сцене он не сможет, но занимать должность руководителя и автора — вполне. У Кельми есть много написанных текстов, которые могут стать хитовыми. В первой четверти 2019 года ожидается презентация обновленного рок-бэнда.