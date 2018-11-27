Алексей Воробьёв устроил похороны собаки в Instagram

Певец простился с Элвисом-Мэлвисом, который был ему другом на протяжении 9 лет.

В последнее время пёс породы корги часто болел, что стало причиной некоторых грустных публикаций Алексея Воробьёва на своей странице в соцсети. Подписчики певца искренне выразили ему своё соболезнование, ведь многим хорошо известно, каково терять четвероногого друга. По убеждению владельцев собак, друзья человека после смерти попадают на радугу и продолжают там свою жизнь. Желая успокоить Алексея, некоторые поклонники уверили, что теперь Элвису-Мэлвису хорошо и он перестал мучиться.

Поскольку болевой порог животных намного выше, чем у человека, то невыносимо думать о страданиях собаки, переживающей боль. Воробьёв отдал последнюю дань своему другу и устроил виртуальные похороны в Instagram, ограничившись лишь фото и датами жизни и смерти пса. Читатели с пониманием отнеслись к этому и вспомнили добрыми словами питомца, к которому успели привыкнуть и полюбить его.