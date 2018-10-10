Путин поздравил актера и режиссера Владимира Машкова с юбилеем

Президент России Владимир Путин тепло поздравил актера и режиссера Владимира Машкова с 55-летним юбилеем. Текст телеграммы был сегодня публикован на официальном сайте Кремля.

В поздравлении Путин отметил многогранный талант актера и подчеркнул, что увлеченность любимым делом позволила Машкову реализовать множество неординарных актерских и режиссерских проектов, которые получили высокую оценку не только зрителей, но и профессионалов. Также Владимир Владимирович не смог оставить без внимания преданность актера своему учителю Олегу Табакову и «мхатовской школе». В заключении глава государства пожелал юбиляру здоровья, вдохновения, новых идей и замыслов.

В свою очередь свои поздравления имениннику отправил и мэр Москвы Сергей Собянин. Он особо отметил «огромный талант» и «яркую индивидуальность» артиста, подчеркнув, что Машков является «одним из самых популярных и востребованных актеров современной России».

Сам именинник не собирается широко отмечать свой 55-й день рождения. Он поделился с журналистами ТАСС, что свой юбилей он проведет на работе. Сейчас труппа театра готовит обновленный вариант спектакля «Матросская тишина», который будет представлен публике в январе будущего года. По словам Машкова, они в рабочем порядке выпьют сок, съедят мандарины, торт и продолжат репетировать.

Напомним, что Владимир Машков возглавил московский «Театр Олега Табакова» после смерти Олега Табакова в марте 2018 года. Как актер он снялся в главных ролях в известных фильмах «Вор», «Американская дочь», «Кандагар», «Экипаж» и «Движение вверх». Также он сыграл роль оперативника Гоцмана в культовом сериале Сергея Урусляка «Ликвидация».