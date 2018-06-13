Мария Кожевникова приятно удивила фанатов своим преображением

Российская актриса Мария Кожевникова опубликовала в своем профиле социальной сети Instagram новый снимок, где видно, что она вернулась к привычному и стильному образу Аллочки из сериала «Универ».

Известно, что Кожевникова очень любит проводить эксперименты с собственной внешностью. Но поскольку они никогда не выходят за пределы разумного, поклонники актрисы всегда остаются довольны сменой ее образа. Опубликованную фотографию Мария подписала: «Заметили? Я вновь стала блондинкой».

Актриса рассказала поклонникам, что пришла к своему знакомому мастеру. Оказалось, что там она встретила человека, который работал над ее образом еще во время съемок сериала «Универ». После этого девушка и решила, что настало время для очередного преображения. Правда, оно скорее стало возвращением к традиционному образу. Но поскольку Кожевникова давно не была блондинкой, выглядеть она стала обновленной.

Фанаты хорошо восприняли изменения, на которые решилась актриса, и были приятно удивлены. «Тебе такой цвет волос очень к лицу!», комментируют интернет-пользователи. Девушке также пожелали удачи в профессиональной сфере и здоровья. Также многие отметили, что Мария в последнее время избавилась от проблем с лишними килограммами. В настоящий момент она является матерью двоих детей и выглядит, по словам фанатов, просто великолепно.