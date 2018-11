"Питер. Вечер. Любовь": Вера Брежнева показала интригующее фото с модельером

View this post on Instagram

Из серии невозможное возможно в Питере 😎 Много раз вы видели меня в нарядах крутейшего @davidkomalondon , но сегодня вы видите меня не только в них, но и рядом с самим Давидом 🖤🖤🖤 сама в шоке 🙈😎 Вот такие они #питерскиепарадные