"Питер. Вечер. Любовь": Вера Брежнева показала интригующее фото с модельером

Певица Вера Брежнева дала повод для нового скандального обсуждения. В своей социальной сети она опубликовала романтическую фотографию в объятьях с грузинским мужчиной в Питере.

В Санкт-Петербурге артистка встретилась со своим другом-модельером Давидом Кома, у которого завтра состоится показ в честь 300-летия Невского проспекта. Грузинский модельер известен своим сотрудничеством с такими звездами, как Кайли Миноуг, Бейонсе, Рианна, Леди Гага, Меган Фокс, Камерон Диаз, Дженнифер Лоуренс и другими.

Безобидный, на первый взгляд, снимок, где Вера сидит на подоконнике в объятиях Давида, вызвал бурное обсуждение в комментариях социальной сети Инстаграм. Подписчики делают замечание, что в такой позе замужние женщины не фотографируются с другими мужчинами. А позже Брежнева сделала репост публикации с Комой, на которой была подпись: «Питер. Вечер. Любовь». В связи со злыми комментариями фанатов, певица удалила второй пост со своей истории Инстраграма.

Однако, эта фотография стала не первой провокационной публикацией артистки. Однажды она подверглась критике за фотографию со знаменитым композитором. По всей видимости, фанатам Веры Брежневой не по душе снимки, где она обнимает кого-то, кроме своего мужа Константина Меладзе.