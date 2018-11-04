Тюменская телепрограмма "Утро с вами" завоевала "ТЭФИ"

Для сибирского города Тюмень 2018 год стал поистине годом побед. Мало того, что Тюмень была признана лучшим городом России по уровню жизни, вчера выпуск программы «Утро с вами» от 30 мая телеканала «Тюменское время» стал обладателем награды престижного телевизионного конкурса «ТЭФИ-Регион» в номинации «Ежедневная утренняя программа».

Церемония награждения прошла 26 ноября в Самаре.

Тюменская программа боролась за победу с информационно-развлекательной программой из Астрахани «Всем подъем» телеканала «Астрахань-24» и с программой «Утренний коктейль», выходящей на телеканале СТС в Иркутске. Тройка финалистов определилась еще в октябре, однако победитель был объявлен только сейчас.

Напомним, что в 2017 году тюменский телеканал уже становился обладателем статуэтки Орфея. Тогда фильм «Случайный вальс» победил в номинации «Телевизионный художественный фильм/сериал». А впервые Тюмень победила в конкурсе еще в 2003 году, когда ведущая «Тюменского времени» Ольга Солоницына, одержала победу в номинации «Ведущий информационной программы».

Также победителем стал журналист «Телкона» из Нижнего Тагила Александр Мартиросов. Его работа «Шенкман. Последний полет» была признана лучшей в номинации «Телевизионный документальный фильм». Для Нижнего Тагила эта победа стала первой.

Церемония награждения телевизионного конкурса «ТЭФИ-регион» в Самаре проводилось впервые. В этом году для участия были отобраны почти 500 работ от 152 телекомпаний из 83 российских городов. Всего в конкурсе было 20 номинаций, разделенных на два направления: «Информационное телевещание» и «Просветительское и развлекательное телевещание».

Участники «ТЭФИ-регион» уже поделились своими впечатлениями от превосходной организации конкурса и рассказали о прекрасной дружеской атмосфере, царившей на нем.

Финал конкурса прошел при поддержке Правительства Самарской области и при участии телеканала «Самара».