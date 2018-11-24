Сергей Безруков забрал из роддома жену и ребенка

24 ноября Анна Матисон подарила актеру сына, которого по обоюдному согласию супруги назвали Степаном - в четь дедушки.

Тем не менее, в день, когда звезда телесериала "Бригада" Сергей Безруков хотел быть дома, рядом с любимой женой Анной Матисон и новорожденным ребенком, ему пришлось уходить по делам. Актер должен был присутствовать на премьере киноленты "Заповедник". Это событие было важным для всей семьи, ведь оба супруга участвовали в ее создании.

Безруков, находясь перед собравшимися, решил прокомментировать это событие, а заодно и рассказать о том, как сейчас обстоят дела в его семье, к которой после появления нового члена приковано все внимание папарацци. Со сцены он передал привет Матисон и отметил, что уже забрал ее и ребенка из роддома. Также он пошутил, что сейчас режиссер фильма отсутствует на мероприятии по уважительной причине, имея ввиду новые заботы своей супруги.