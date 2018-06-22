Джонни Депп по просьбе друга стал свадебным музыкантом

Знаменитый американский актер Джонни Депп примерил на себя несвойственное для него амплуа. Артист по просьбе своего хорошего друга фронтмена группы Pogues Шейна Макгоуэна выступил на его свадебном торжестве.

Известно, что Джонни Депп, помимо актерской карьеры, строит неплохую музыкальную. У него есть собственная группа, которая называется Hollywood Vampires. Он основал ее вместе с Элисом Купером в 2015 году. Музыканты дают концерты и пишут песни. Однако несмотря на это, на свадьбе актеру еще выступать не приходилось. Но в ответ на просьбу своего давнего друга он с радостью согласился прийти на праздник.

Шейн Макгоуэн вступил в брак с журналисткой Викторией Мэри Кларк. Интересно, но теперь уже законная супруга музыканта рассказала забавную историю. Оказалось, они с Макгоуэном были помолвлены еще 11 лет назад, а брак заключили только сейчас. При этом сначала влюбленные хотели устроить тайную церемонию. Но родные уговорили их разделить счастливые день со своими близкими. Бракосочетание прошло в Копенгагене в кругу друзей в понедельник 26 ноября.

Джонни Депп был на свадьбе в качестве приглашенного гостя. Отмечается, что с Шейном они дружат уже более 20 лет. В 90-х годах Джонни принял участие в записи альбома The Snake. В 2017 году актер был на концерте, посвящённом 60-летнему юбилею друга.