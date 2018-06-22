Опубликовано странное видео со съемок финального сезона "Игры престолов"

Пока весь мир замер в ожидании финального сезона «Игры престолов», актеры сериала иногда радуют поклонников видео со съемочной площадки. Актриса Лена Хиди, которая играет Серсею Ланнистер, показала, чем они занимаются на площадке в свободное время. Признаться, занятие оказалось весьма необычным.

Актриса запустила среди звезд саги необычный флешмоб. Сначала она выложила в Instaram видео, снятое в замедленном режиме, где она фыркает на камеру. Видео получилось довольно комичным. Позже коллегу поддержали Николай Костер-Вальдау (Джейме Ланнистер), Йохан Филип Асбек (Эурон Грейджой). Все три ролика Лена Хиди также опубликовала в своем Instagram. Судя по количеству лайков и позитивных комментариев, поклонников порадовал такой необычный бэкстедж.

Напомним, что премьера последнего восьмого сезона «Игры престолов» намечена на апрель 2019 года. Телеканал HBO, при поддержке которого создается сериал, уже назвал «Игру престолов» самым успешным проектом в своей истории.