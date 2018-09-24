Кардашьян показала свой новый частный самолет Боинг 747

У американского рэпера Канье Уэста с финансами все хорошо — недавно он приобрел личный Боинг 747, внутри которого есть несколько спален, зона отдыха и даже спортивный зал. Его жена Ким Кардашьян поделилась подробностями новой покупки со своими фанатами в социальной сети.

Видеорепортаж Кардашьян можно увидеть в истории на странице Инстраграма. Сама телеведущая отмечает, что ни разу не слышала о «частном» Боинге 747, однако «почему бы и нет», - заявила она. На видео Кардашьян показывает мраморную ванную комнату, спальню с большой кроватью, огромный зал, переговорную комнату и места для гостей. На нижнем этаже расположен тренажерный зал. Боинг 747 вмещает в себя до 660 человек.

На видео подписчики могут увидеть присутствие Ким, Канье и личного тренера Мелу.