Лолита просит помощи у бизнесменов. В своем микроблоге певица выступила с обращение о помощи семье погорельцев из Рязанской области.

В газете Милявская прочитала статью о том, что в Рязани у многодетной семьи полностью сгорел дом. Один из четырех детей погиб. Спустя два месяца после трагедии в семье на свет появился еще ребенок. Мама родила его, когда находилась только на седьмом месяце беременности.

Лолита попросила всех неравнодушных откликнуться и помочь. Отдельно артистка обратилась к бизнесменам. Она предложила им оказать помощь семье за рекламу. Пострадавшая семья примет любые стройматериалы, сантехнику, мебель. Милявская готова прорекламировать у себя на странице компании, которые отозвались и предоставили свою помощь.

Лолита уверяет, что доброе дело того стоит, так как рязанские погорельцы – люди достойные и порядочные. «Замечательные, непьющие, у которых четверо детишек» - заверила всех звезда.

Подписчики микроблога поддержали певицу и выразили свое восхищение тому, как переживает Лолита чужому горю. Многие уже откликнулись и сообщили в комментариях, что перевели денежную помощь на указанный счет в банке.