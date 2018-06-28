Иосиф Пригожин опубликовал откровенное фото Валерии

Известный российский музыкальный продюсер супруг певицы Валерии Иосиф Пригожин обновил свой профиль в социальной сети Instagram, поместив на страницу снимок жены в наряде, который едва прикрывает грудь.

На фотографии Валерия одета в бледно-розовый наряд. Волосы певицы убраны в высокий пучок на голове. Удачный кадр сделан в рамках одной из фотосессий. Пригожин не смог остаться в стороне, ему настолько понравился образ жены, что он разместил его в своем аккаунте. Чем удивил своих подписчиков, поскольку фото достаточно пикантное. Ведь платье Валерии очень открытое. Оно демонстрирует отличную фигуру женщины во всей красе.

Супруг певицы нередко радует поклонников откровенными снимками Валерии. Так он демонстрирует свое восхищение ею. Фанаты также выразили свой восторг по поводу внешности женщины. Несмотря на свой возраст, выглядит Валерия отлично. В комментариях пользователи отметили, что это заслуга не только природной красоты, но и ее собственная. Певица регулярно посещает спортзал и следит за своим питанием, делая его правильным. Многие подчеркнули, что это довольно непросто.

Напомним, ранее Пригожин признался, что испытывает к Валерии очень сильные чувства до сих пор. Когда артисты только познакомились, продюсер не мог отпустить возлюбленную в другой город на гастроли, потому что очень переживал за нее. У Пригожина даже начинались проблемы со сном и панические атаки. Именно поэтому супруги приняли решение ездить везде вместе.