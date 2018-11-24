Зарубежные артисты осудили действия рэпера Хаски

Зарубежные артисты осудили провокационные действия рэпера Хаски (псевдоним Дмитрия Кузнецова). 21 ноября в Краснодаре концерт исполнителя был отменен по непонятным причинам. Выразить свое недовольство артист решил экстравагантно: он исполнил одну из своих композиций на крыше чужого автомобиля.

В отличие от отечественных звезд шоу-бизнеса, зарубежные артисты не поддержали перформанс Хаски. Доктор Албан (Швеция) объяснил, что преступать рамки закона не стоило. Полиция себя могла повести неправильно, но это не значит, что нужно нарушать правила и портить чужое имущество.

Джозеф Алхазов (Израиль) поддержал эту позицию. По его мнению, закон необходимо уважать в любом случае. Также артист предположил, что действия рэпера Хаски могли быть обычным пиаром.

Осудила поступок и Амината Савадого (Латвия). Также она выразила сочувствие фанатам, которые купили билеты на несостоявшийся концерт. Так как они, по ее словам, пострадали больше всех.

К слову, арестованного на 12 суток рэпера, освободили, сняв с него обвинения.

Представители отечественной рэп-индустрии решили поддержать Хаски. Оксимирон при поддержке Басты и Noize МС организовал благотворительный концерт (все вырученные средства будет переданы Хаски).