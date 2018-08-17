Дочь Джеки Чана сыграла свадьбу с канадской моделью

19-летняя дочь актёра Джеки Чана Этта У Чжолинь заключила лесбийский брак с 31-летней канадской моделью Энди Отом. Об этом она рассказала подписчикам в Instagram.

Свадьба девушек состоялась ещё 8 ноября, однако только недавно Этта У Чжолинь решила поделиться в своём аккаунте совместным фото с супругой, на котором они демонстрируют сертификат об официальном заключении брака.

О своей ориентации дочь актёра сообщила ещё в октябре, а в мае она рассказала, что «гомофобные родители» не приняли её такой, какая она есть. Родная мать выгнала дочь из дома, а когда та отправилась в Америку искать поддержки у отца, он не пустил её дальше порога. Некоторое время девушка скиталась на улице, почти месяц она спала под мостом, что окончательно испортило отношения между ней и родителями. Теперь девушка даже отказывается признавать своего отца.

Что касается Джеки Чана, то это не единственный его ребёнок, с которым ему пришлось трудно. В 2015 году сына актёра, Джейси, задержали за употребление марихуаны, из-за чего Джеки Чан прекратил с ним всякое общение. По словам актёра, всё своё наследство он решил передать на благотворительные цели.

Ранее публичный каминг-аут совершил сын другого популярного актёра Уилла Смита – Джейден. Во время своего выступления молодой человек рассказал поклонникам, что он и рэпер Tyler the Creator не просто друзья, а бойфренды. Однако, фанаты Джейдена не увидели искренности в его словах, приняв признание за шутку.