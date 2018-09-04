Андрей Разин разочарован нынешним состоянием голоса Аллы Пугачёвой

Музыкальный продюсер Андрей Разин опубликовал в своём Instagram-аккаунте фото Аллы Пугачёвой, под которым раскритиковал певицу за пристрастие к сигаретам.

На фотографии, которую выложил в сеть продюсер, Пугачёва держит в руке сигарету. Разин полагает, что именно из-за этого Алла Борисовна потеряла свой прекрасный голос и стала «посредственной исполнительницей» с низко посаженным голосом, ставшим таким из-за пагубного воздействия табачного дыма. Его всегда возмущала эта вредная привычка звезды, от которой она не могла отказаться, даже когда растила маленьких детей. Между тем Разин отмечает, что раньше Пугачёва обладала одним из самых чудесных голосов в мире, благодаря которому она завоёвывала победу на престижных международных конкурсах.

Продюсер также вспомнил свою работу с «Ласковым маем», участников которого он наказывал за курение, поскольку сам ни разу в жизни не брал в руки сигареты.

В конце поста Андрей Разин посетовал, что больше любителям музыки никогда не удастся услышать шедевры Пугачёвой в качественном исполнении, поэтому посоветовал обратить внимание на его голос, не испорченный табакокурением.

Ранее Андрей Разин высказал предположение, что в смерти Евгения Осина виновата его знакомая – Наталья Штурм. Кроме того, продюсер выложил в сеть последний разговор музыканта с его дочкой Агнией, чтобы развеять все сомнения относительно наследства.