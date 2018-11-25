В раю тебе лучше: дочь Евгения Осина записала трогательную песню об умершем певце

16-летняя Агния Осина унаследовала от своего отца слух и муызкальный талант. Дочь Осина тяжело переживает смерть своего отца, боль утраты она выразила в песне.

Дочь Евгения Осина имеет хороший голос. Она часто записывает свои песни и публикует их в Сети. Агния Осина учится в Музыкальном училище имени Гнесиных и пишет стихи. Смерть отца сильно ранила девушку. Агния Осина записала трогательную песню об умершем певце.

«В раю тебе лучше», - поет дочь Осина, едва сдерживая дрожание голоса из-за слез. Агния Осина очень хотела бы, чтобы ее трогательную песню услышал ее отец. Дочь певца благодарит отца за то, что тот был с ней до конца и был рядом с ней. Агния Осина винит во всем спиртное и пагубную привычку Евгения Осина.

Дочь певца сильно страдает из-за смерти отца и скучает по детству, когда Осин жил вместе со своей семьей. Пользователи признали талант Агнии Осина. Комментаторы желают дочери певца не «зарывать свой дар» и сделать то, чего не смог сделать ее отец.