Скандал на «Дом-2»: Ольга Рапунцель поссорилась с Дмитрием Дмитренко из-за его скупости

Мужа Рапунцель публично назвали «дураком», когда он стал вспоминать все подарки, которые тот ей дарил. После ссоры Дмитрий Дмитренко съехал в мужскую спальню, теперь он хочет пожить отдельно от своей возлюбленной.

На шоу «Дом-2» разгорелся очередной скандал. Ольга Рапунцель поссорилась с Дмитрием Дмитренко. По словам участницы телестройки, она стала высказывать своему возлюбленному недовольства из-за его скупости. Изначально Дмитрий Дмитренко попросил Ольгу Рапунцель не ходить по дому в нижнем белье. Он признался, что ревнует ее ко всем, кто может лицезреть ее полуобнаженное тело.

После в ситуацию решила вмешаться ведущая шоу Ксения Бородина. Она предположила, что ссоры идут не из-за ревности, а из-за того, что Рапунцель не мечтала о такой жизни. Ольга Рапунцель стала винить Дмитрия Дмитренко в скупости. По словам Рапунцель, он лишь делает вид, что экономит и собирает деньги на квартиру. На самом же деле, утверждает она, Дмитренко тратит деньги на себя и свою мать, а вот на нее и дочь свои деньги он тратить не хочет.

Во время публичного обсуждения проблемы Рапунцель стада жаловаться, что Дмитренко совсем не дарит ей подарки. В ответ на это мужчина стал перечислять тапочки и кастрюли, которые тот для нее покупал. Ведущий шоу Влад Кадони спросил, не является ли Дмитренко «дураком». В итоге, конфликт остался нерешенным. Рапунцель обижена на Дмитренко из-за его скупости, а он обижен на публичное унижение.