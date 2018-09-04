Агент Купер сыграет президента США Франклина Рузвельта

Звезда сериала «Твин Пикс» Кайл Маклахлен сыграет 32-го президента США Франклина Рузвельта в новом норвежском сериале «Пересекая Атлантику» (англ. «Atlantic Crossing»).

Старт съемок запланирован на декабрь этого года. Драматический сериал будет состоять из восьми серий, где создатели расскажут историю принцессы Марты Шведской, которая была вынуждена покинуть свою родину и бежать в Швецию после вторжения Германии в 1941 году. Однако из Швеции изгнанница была вынуждена перебраться в США, где тесно общалась с президентом Франклином Рузвельтом. Многие историки сходятся во мнении, что их дружба стала одной из причин вступления США во Вторую мировую войну.

Сценарий «Переская Атлантику» (англ. «Atlantic Crossing») написали режиссер Александер Эйк и сценарист Линда Мэй Каллестайн. Эйк лично выступит режиссером проекта, который создается при участии норвежского канала NRK.

Дата премьеры мини - сериала пока не объявлена.

Принцессу Марту сыграет шведская актриса Софии Хелин, известная нам по роли Саги Норен в детективном сериале «Мост».

Кайл Маклахлен наиболее известен по роли агента ФБР Дейла Купера в телесериале Дэвида Линча «Твин Пикс». Он является лауреатом премий «Золотой глобус» (1999) и двукратным номинантом на «Эмми». В будущем году зрители смогут увидеть актера в криминальной драме режиссера Джоша Транка «Лицо со шрамом», где он снялся вместе со звездой «Венома» Томом Харди.