"Истома, дерзость, нежность": Матильда Шнурова посвежела после расставания с Сергеем Шнуровым

На личной странице в социальной сети Instagram она показала новую фотографию, на которой предстала в очень женственном и сексуальном, по мнению поклонников, виде.

На снимке владелица ресторана авторской кухни "КоКоКо" и основательница балетной школы "Айседора" Матильда Шнурова позирует, сидя в одиночестве и полумраке на синем диване. Она одета в платье кричаще алого цвета с глубоким декольте. Ее волосы не рассыпаются на плечи, так как, подняв руки, она держит их в охапке за затылком.

В целом, фотография получилась весьма атмосферной и красивой. Чуть больше чем за четыре часа после публикации она собрала около 22 тысяч отметок "Нравится" от пользователей. В комментариях они отметили, что расставания с Сергеем Шнуровым светская львица заметно посвежела.

"Очень красивая женщина! Таких мало, и ими надо дорожить, а не размениваться на всякий дешевый ширпотреб", "Божественна", "Истома, дерзость, нежность. Женственность всегда права" (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены), - написали восторженные поклонники.

Тем не менее, пост нашли и хейтеры, которым ее внешний вид пришелся совсем не по душе: "Хочется накормить , одни кости да кожа, что это за женщина доходяга".