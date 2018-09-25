Леди Гага опозорилась в "бракованном" платье в Лондоне

Певица выбрала наряд, который должен был подчеркнуть ее сексуальность, однако он "сел" на ней не так, как ожидалось.

Известная 32-летняя американская певица и актриса Леди Гага накануне побывала в пабе The Grenadier в Лондоне. Именно там она лицом к лицу встретилась с папарацци, которые засняли ее в необычном образе. Певица посещала заведение вместе со своим бойфрендом Кристиано Карино. На выходе она сфотографировалась в черном кожаном платье с запахом, которое было надето без бюстгальтера.

На первый взгляд казалось, что Леди Гага выглядела просто безупречно. Тем не менее, внимательные поклонники рассмотрели фотографию детальнее и сделали вывод, что платье, которое было на певице, "бракованное". Они заметили, что разрез на нем оголяет тело больше, чем то было задумано дизайнером. Из-за этого прямо на улице она опозорилась, невольно продемонстрировав поклонникам нижнее белье.