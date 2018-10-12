Бывший муж Ольги Павловец случайно узнал о похоронах родного сына

Актер Дмитрий Щербина признался в том, что бывшая жена не сообщила ему о гибели сына. Он очень переживал из-за смерти сына и развода с Ольгой Павловец. Спустя девять дет актер рассказал о своих чувствах в связи с данной трагедией. Отмечается, что мальчик погиб при очень странных обстоятельствах. Он упал в небольшую канавку и захлебнулся. Для артиста это стало шокирующим обстоятельством, поскольку всего за два дня до этого он развелся с супругой. Дмитрий узнал о гибели сына случайно и еле успел на похороны мальчика.

Также стоит отметить тот факт, что сама Ольга сообщила о том, что не может без слез вспоминать о событиях того времени. После трагедии какое-то время Ольга не могла общаться с окружающими и вообще отказалась от работы. Актрисе попытаться выбраться из тяжелого положения стал помогать новый возлюбленный Иван Шибанов. Через год Иван и Ольга стали родителями.

На российском телевидении появится мини-сериал "Тень" о матери, которая потеряла сына. По сюжету мать и сын попадают в автокатастрофу, в результате чего мальчик пропадает без следа.