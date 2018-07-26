Натали Портман рассказала, что мечтает о космосе

Голливудская актриса дала откровенное интервью, где поделилась, каково ей постоянно жить под прицелом фотокамер и недремлющих журналистов, а также поделилась, о чем она мечтала, когда была совсем маленькой.

Недавно Портман завершила работу в проекте «Голос Люкс». В нем актрисе досталась роль звезды поп-эстрады. Интересно, что многие композиции в фильме артистке пришлось исполнять самостоятельно. При этом сама Натали оценивает свои вокальные данные довольно скромно, но отмечает, что очень любит петь детям дома.

Актриса рассказала, что не очень любит постоянное нахождение в центре объективов, но ей пришлось с этим смириться, поскольку это стало частью ее жизни. При этом звезда многих известных фильмов в мировом кинематографе отмечает и положительную сторону своей карьеры. Она позволила ей увидеть разные уголки планеты и повстречать отличных людей.

Также Натали Портман вспомнила детство и отметила, что на самом деле очень хотела всегда полететь в космос, поскольку он был ее большим увлечением. Однако если сейчас эта мечта и не сможет исполниться, актриса не очень огорчается. Она хочет в ближайшее время подтянуть французский, чтобы не слышать шуток по этому поводу от членов своей семьи.