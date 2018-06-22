Ричард Гир поделился своим мнением о современной Москве

Во время встречи с журналистами известный голливудский актёр Ричард Гир поделился своими впечатлениями о российской столице, отметив, что Москва вновь поразила его.

В понедельник актёр выступил на Synergy Global Forum в спорткомплексе «Олимпийский». Гир рассказал, что впервые посетил Россию в 1989 году, в «тёмные времена». Актёр отметил, что не только было холодно, но и ощущалась тяжёлая атмосфера. Москва и Ленинград «потрясли» его, хотя ранее у него были иные представления об этих городах. Однако сейчас он отмечает, что Москва сильно преобразилась за последние 20 лет, город ожил и стал красочнее. Теперь, по его мнению, Москва – это «город света» и «часть Европы». В сравнении с прошлым разом, несмотря на политические проблемы, в городе ощущается лёгкость.

Журналисты также поинтересовались у артиста, не хотел бы он получить российское гражданство, на что Гир с улыбкой ответил, что он американец. Российское гражданство уже получили такие знаменитые актёры, как Жерар Депардье в 2013 году и Стивен Сигал в 2016 году. Голливудский актёр Дэнни Трэхо признался, что тоже был бы не против получить гражданство России.

В столицу России актёр приехал, чтобы рассказать о карьере в кино и развитии собственного фонда The Gere Foundation.