Давно пора: Ургант и Светлаков решили оформить отношения

Известный телеведущий опубликовал в своем Instagram снимок с давним коллегой по фильму «Елки». Ургант и Светлаков позируют рядом, они оба одеты в строгие костюмы.

Шоумен Иван Ургант и актер Сергей Светлаков были ведущими на премии «Золотой граммофон». Комики проводили мероприятие в черных смокингах, бабочках и белоснежных рубашках. Весь вечер Ургант и Светлаков шутили со сцены, а после решили продолжить шутить еще и в социальных сетях.

Иван Ургант показал снимок со Светлаковым. В описании он указал, что они «решили оформить отношения». Пользователи пошутили о том, что о романе Урганта и Светлакова все стали шутить еще со времен фильма «Елки», когда те поцеловались.

«Давно пора», - в шутку отметили поклонники Ивана Урганта, указав, что «отношения» с Сергеем Светлаковым станут сенсацией в мире российского шоу-бизнеса. Нашлись и те, кто не оценил юмор. Такие пользователи осудили Урганта за его «каминг-аут», назвав такие шутки «низкопробными» и «примитивными».