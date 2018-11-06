В России нашли двойника Меган Маркл

Известный российский фотограф Владислав Бурнашев сфотографировал девушку, которая очень похожа на жену британского принца Гарри Меган Маркл. Снимок он разместил вместе с фото самой супруги принца, чтобы пользователи могли сравнить.

Кадры, сделанные Бурнашевым, продолжают набирать популярность. Мужчина, по его словам, снимал опрос на улицах Екатеринбурга. Однако уже в процессе монтаж обнаружил, что одна из попавших в его объектив, очень похожа на Меган Маркл, которая является членом британской королевской семьи.

Фотограф разместил в своем аккаунте социальной сети Instagram несколько снимков девушки из России и для сравнения фотографии самой Меган Маркл. Владислав Бурнашв обратился к своим подписчикам с вопросом, действительно ли россиянка похожа на жену принца Гарри, и попросил их высказать свое мнение.

Практически все интернет-пользователи сошлись на том, что девушки действительно имеют поразительное сходство. Россиянка является буквально двойником Маркл. Снимки быстро разлетелись по социальным сетям и продолжают вызывать удивление.

Напомним, что это не первая похожая девушка на супругу принца Гарри. Ранее в Австралии была обнаружена жительница, которая также имеет общие черты с Меган Маркл.