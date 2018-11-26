Премьеру фильма "Последнее испытание" о захвате заложников перенесли на 2019 год

Фильм «Последнее испытание» должен был выйти в российский прокат в этот четверг, 29 ноября. Однако в последний момент кинопрокатчики посчитали, что, несмотря на тот факт, что картина имеет высокий прокатный потенциал, фильм может затеряться на фоне таких громких мировых премьер как вторая часть «Фантастических тварей» и «Ральф против интернета». Поэтому было принято решение перенести выход картины на большие экраны на 7 февраля 2019 года.

Всероссийская премьера ленты состоялась 20 ноября в рамках официальной программы Кинорынка в московском кинотеатре «Октябрь». После первых показов Министерство образования РФ выразило готовность помочь в продвижении картины. В этом случае перенос даты премьеры пойдет только на пользу. Более того, права на показ картины приобретает один из федеральных каналов. Пока неизвестно, какой именно канал это будет, об этом официально будет объявлено после подписания договора.

Фильм «Последнее испытание» - это продолжение картины «Училка» режиссера Алексея Петрухина, вышедшей в 2015 году. Главную роль в фильме сыграла Ирина Купченко, исполнив роль доведенной до отчаяния учительницы Аллы Николаевны, которая взяла в заложники целый класс.

Основные события нового фильма происходят в доме культуры «Мир», где должна состояться премьера мюзикла «Ромео и Джульетта». Во время спектакля в зал врываются террористы, которые берут зрителей в заложники. Сюжет фильма перекликается с произошедшим в октябре 2002 года захватом террористами в заложники зрителей мюзикла "Норд-ост" в Театральном центре на Дубровке.

В фильме помимо Ирины Купченко также снялись Ирина Алферова, Андрей Мерзликин, Анна Чурина, Алиса Гребенщикова, Игорь Жижикин и другие. В массовке приняли участие 750 человек, среди которых были те, кто пережил кошмар теракта 2002 года.