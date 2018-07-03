Компания Курбана Омарова до бессознательного напилась на дне рождения сына бизнесмена

После мероприятия супруг известной российской телеведущей Ксении Бородиной показал несколько видео, на которых запечатлены выходки нетрезвых гостей.

акануне на официальной странице социальной сети Instagram известного российского предпринимателя Курбана Омарова появилась новый пост, на котором он запечатлен вместе со своими давними друзьями из Дагестана. Как оказалось, один из них пригласил мужа Ксении Бородиной на день рождения своего сына, которому исполнился всего год.

Согласно сообщениям СМИ, пышное мероприятие больше напоминало кавказскую свадьбу. Столы ломились от обилия еды и алкоголя. В результате бизнесмены из компании Омарова напились на празднике чуть ли не до бессознательного состояния. После предприниматель показал, как один из них высказывал благодарность некоему "Александру Александровичу Путину". Тут-то фанаты и поняли, что веселье, хоть и затевалось ради годовалого мальчика, проходило, по сути, для совсем не для него.