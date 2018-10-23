Мультфильм "Ральф против интернета" стал лидером российского кинопроката

За эти выходные в рейтинге трех лидеров российского кинопроката произошли перестановки. Фильм «Фантастические твари: преступления Грин-де-Вальда» вынужден был переместиться на второе место и уступить первенство мультфильму «Ральф против интернета».

Новый мультик компании Disney вышел на большие экраны 21 ноября, однако уже успел собрать в прокате более 400 миллионов рублей. Мультфильм является прямым продолжением анимационного фильма «Ральф», созданного в 2012 году под руководством режиссеров Рича Мура и Фила Джонсона. Слоган первого мультфильма: «Хорошего друга должно быть много».

Безоговорочный лидер кинопроката прошлых недель в России и СНГ фильм «Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда» за этот уикенд смог заработать только 289 миллионов рублей, что и вынудило его переместиться с первого места но второе. Общие сборы после премьеры, состоявшейся 15 ноября, составили более 1,3 миллиарда рублей. Несмотря на это, в международном прокате картина выбилась на первое место со сборами 439,7 миллионов долларов.

Замыкает тройку лидеров биографическая лента о группе «Queen» и ее лидере Фредди Меркьюри «Богемская рапсодия». Ее сборы за прошлую неделю составили 66,5 миллионов рублей. За месяц на больших экранах драма смогла собрать около 923 миллионов рублей. Напомним, премьера фильма состоялась 1 ноября. Картина идет в российских кинотеатрах с маркировкой +18.