Я был бы счастлив: Прохор Шаляпин заговорил о беременности Цымбалюк-Романовской

По словам шоумена, который сейчас активно участвует в шоу Андрея Малахова и ведет на телевидении прогноз погоды, к детям он относится достаточно равнодушно. Однако, если бы экс-жена Армена Джигарханяна родила ему ребенка, то он был этому рад.

26 ноября Прохор Шаляпин празднует свое 35-летие. По случаю Дня Рожденя артист решил рассказать о своих планах на будущее. Более того, Прохор Шаляпин даже заговорил о беременности Виталины Цымбалюк-Романовской. Шоумен активно строит отношения с бывшей женой Джигарханяна, не забывая рассказывать обо всех подробностях на шоу Малахова.

По словам Шаляпина, он обрадуется ребенку, если тот появится у него в ближайшее время. «Я был бы счастлив», - сказал шоумен и назвал Виталину Цымбалюк-Романовскую лучшей кандидатурой для роли матери своих детей. Прохор Шаляпин считает, что пианистка станет идеальной матерью. Певец не скрывает и того, что он бы гордился ребенком, рожденным от Цымбалюк-Романовской.

По мнению поклонников, Шаляпин не просто так заговорил о беременности экс-жены Джигарханяна. Вполне возможно, что уже в скором времени на шоу Малахова появится «сенсация» о скором пополнении в семействе шоумена и пианистки. Сам Прохор Шаляпин тепло отзывается о Цымбалюк-Романовской, не забывая упомянуть о том, что все подробности их отношений можно узнать из следующих эфиров шоу.