36-летняя Ирина Дубцова снялась обнаженной для обложки журнала MAXIM

Популярная певица снова приняла участие в откровенной фотосъемке. Напомним, в октябре Дубцова уже раздевалась полностью для обложки журнала MAXIM. На этот раз она снялась обнаженной для издания «Красота и здоровье».

Свежий номер журнала, где можно будет увидеть Ирину Дубцову, выйдет уже в декабре. На обложке певица приняла сидячую позу. При этом она полностью обнажена. Все интимные зоны прикрыты руками и коленями артистки. Длинные волосы Дубцовой находятся за спиной. Сама женщина смотрит прямо в объектив фотокамеры.

Певица действительно не в первый раз прибегает к столь откровенной фотосъемке. В прошлом месяце она также разделась для обложки еще одного журнала. Однако в тот раз образ артистки вышел не менее провокационным. Кроме того, он вызвал бурную и неоднозначную реакцию фанатов Дубцовой. Однако номер все равно пустили в печать.

Интересно, что певица – одна из немногих публичных личностей, кто никогда не скрывал, что действительно прибегал к помощи пластических хирургов и изменял свою внешность. В то же время Ирина подчеркивает, что никогда не злоупотребляла операциями. Именно поэтому к подобным мероприятиям вроде обнаженной фотосессии певица относится крайне спокойно.