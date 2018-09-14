Анна Меликян показала редкое фото Паулины Андреевой из Ирландии

Российская актриса театра и кино не проявляет особой активности на личной странице в Instagram. По этой причине ее поклонники были рады внезапно увидеть столь атмосферный снимок.

Примечательно, что и сама Анна Меликян, которая является известным 42-летним российским кинорежиссёром армянского происхождения, сценаристом и продюсером, также редко показывает в персональном аккаунте фотографии себя, однако довольно часто публикует фото с различными знаменитостями, которые попадают в ее объектив фотоаппарата.

На сей раз она показала редкую фотографию Паулины Андреевой. На ней актриса запечатлена в Ирландии, одетая в пальто бежевого цвета, под которым у нее было стильное черное худи. Скорее всего, снимок получился очень атмосферным из-за пасмурной погоды и старого каменного сооружения на фоне.

Вместе с Андреевой Меликян сейчас находится на кинофестивале. Он проходит в графстве Килкенни. Вместе с ними туда попали также и другие отечественные знаменитости, в том числе Диана Пожарская, Любовь Аксенова и другие.