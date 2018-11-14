В Петербурге откроют памятник героям фильма "Собачье сердце"

Сегодня, 26 ноября, в Санкт-Петербурге состоится открытие памятника профессору Преображенскому и Шарику из легендарного фильма по повести Михаила Булгакова «Собачье сердце». Монумент будет открыт на Моховой улице 27, так как именно здесь 30 лет назад проходили съемки картины.

На открытии скульптурной композиции, которая была создана к 30-ти летнему юбилею выхода картины на экран, в качестве почетного гостя будет присутствовать режиссер "Собачьего сердца" 72-х летний Владимир Бортко. Именно ему выпала честь перерезать красную ленточку на памятнике.

Интересный факт, что фильм, действие которого происходит в Москве, был полностью снят в Ленинграде. Например, петербургская Боровая улица сыграла роль московской Пречестинки. А Обухов переулок, где находился дом профессора, снимали как раз на Моховой.

На роль профессора Преображенского претендовали такие мэтры советского кино как Юрий Яковлев, Леонид Броневой, Владислав Стржельчик и Михаил Ульянов. Однако режиссер отдал роль Евгению Евстигнееву. К сожалению, великого актера уже нет в живых, он умер 4 марта 1992 года в Лондоне.

Роль Шарикова исполнил малоизвестный актере Алма-Атинского Русского театра драмы Владимир Толоконников. Он также не дожил до очередного юбилея фильма и скончался в июле 2017 года.

Монумент был создан по заказу жителя дома 27 и большого поклонника «Собачьего сердца» Александра Габитова студентом Академии художеств Игорем Сениным. Габитов сам обратился на киностудию «Ленфильм» и предложил торжественно открыть памятник.

Премьера «Собачьего сердца» состоялась 20 ноября 1988 по Центральному телевидению. Черно-белая двухсерийная картина за один вечер попала в список самых любимых фильмов советского, а позже и российского зрителя. Многие фразы из фильма «ушли в народ» и моментально стали «крылатыми». Вот только одна из них, но самая философская: «Успевает всюду тот, кто никуда не торопится».

Музыку к фильму написал Владимир Дашкевич, а автором песенных текстов выступил бард Юлий Ким.