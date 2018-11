Ким Кардашьян призналась, что употребляла наркотики

Сейчас модель является супругой известного рэпера Канье Уэста, а также заботливой матерью троих детей. Тем не менее, в ее жизни не всегда все было гладко.

Известная американская модель, а также бизнес-леди Ким Кардашьян дала откровенное интервью своей сестре Кендалл Дженнер в эфире реалити-шоу Keeping Up with the Kardashians. Такие признания однозначно повысили рейтинги передачи, ведь знаменитость рассказала то, о чем еще никогда не говорила на публику.

По ее словам, в ее жизни был "дикий период", когда ей было около 20 лет. Кардашьян призналась, что несколько раз из-за этого она даже употребляла наркотики. Первый раз пришелся на ее роспись с первым мужем, продюсером Дейманом Томасом. "Выходила замуж под экстази", - подтвердила она.

Через некоторое время Ким Кардашьян вновь приняла запрещенные вещества, и на сей раз пожалела об этом еще больше. Тогда ее второй супруг Рэй Джей снял с ней порно-видео, которое позже разлетелось по всей сети.