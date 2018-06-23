Мэрилин Керро показала фанатам фото из путешествия с маленьким сыном

Одна из самых ярких участниц телешоу "Битва экстрасенсов" Мэрилин Керро летом стала мамой в первый раз. Женщина решила посетить с 5-месячным сыном Дубай, где показала ему шоу поющих фонтанов.

В июне эстонская ведьма воплотила в жизнь свою главную мечту. Мэрилин родила сына. Теперь молодая женщина наслаждается прелестями материнства, но не забывает также и путешествовать. Малыша назвали Каисом-Уильямом.

Имя отца Керро очень долго не хотела называть, но не так давно выснилось, что им стал норвежец по имени Марк Александр. Накануне в профиле социальной сети Instagram знаменитой эстонской ведьмы появились снимок и видеозапись, где женщина запечатлена со своим маленьким сыном. Малыш сидит на руках и с интересом наблюдает за происходящим. Мэрилин написала: «Незабываемая поездка в Дубай. Эмоций море. Помните, что счастье - это само путешествие, а не пункт назначения».

Известно, что Мэрилин Керро принимала участие не в одном сезоне «Битвы экстрасенсов». Также ведьма снималась в шоу «Экстрасенсы ведут расследование». Напомним, некоторое время женщина встречалась с Александром Шепсом – участником и победителем «Битвы экстрасенсов», где молодые люди и познакомились. Однако отношения пары не сложились.