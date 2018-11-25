Кристина Орбакайте рассказала, почему Алла Пугачева дала ей такое имя

Ко Дню матери певица решила публично поздравить с праздником свою мать Аллу Пугачеву. Кристина Орбакайте раскрыла неизвестный факт о молодости своей матери и пояснила, почему ее зовут именно так.

В своем Instagram Кристина Орбакайте рассказала, почему ее мать Алла Пугачева дала ей такое имя. Певица опубликовала снимок книги Памелы Хенсфорд Джонсон «Кристина». В описании Орбакайте рассказала об удивительном совпадении. В канун Дня матери в ее доме появилась эта книга. Оказывается, произведение «Кристина» много значило для Аллы Пугачевой.

Орбакайте рассказала, что в молодости ее мать очень любила эту книгу и читала ее на пляже. Юную Аллу Пугачеву даже стали называть Кристиной, как главную героиню произведения. Когда Примадонна стала матерью, она назвала свою дочь Кристиной. По словам Орбакайте, ее мать даже не сомневалась в выборе имени. Певица поблагодарила Примадонну за ее материнскую любовь и имя, оставив в конце своего рассказа смайлик в виде алого сердца.

Пользователи оценили трогательную историю Кристины Орбакайте. Многие комментаторы отметили, что имя очень ей подходит, а Пугачева «не прогадала», назвав свою дочь Кристиной.