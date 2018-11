Кристина Орбакайте рассказала, почему Алла Пугачева дала ей такое имя

View this post on Instagram

Удивительно, в канун Дня Матери в нашем доме появилась эта удивительная книга. Её прислали по почте с прилагаемым письмом, именно эту книгу читала Юная Алла на пляже, за что и получила прозвище «Кристина» от местной молодёжи)) А когда у неё родилась дочь, имя было определено без сомнения. Спасибо, моя родная @alla_orfey ❤️ #кристинаорбакайте #kristinaorbakaite 🍒 #деньматери #имя #книга