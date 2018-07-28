Салют и живой львенок: дочь Малинина с размахом отметила 18-летие

Совершеннолетие Устиньи Малининой, младшей из детей певца Александра Малинина, праздновалось на Рублевке. Родители девушки устроили вечеринку в одном из самых лучших ресторанов элитного района Москвы.

СМИ сообщили о том, что дочь Малинина с размахом отметила свое 18-летие. В честь Дня Рождения Устиньи Малининой в небе над Рублевкой можно было наблюдать праздничный салют. Помимо этого, на вечеринку по случаю 18-летия дочери певца приходил живой львенок. Девушка хотела увидеть животное, поэтому родители пригласили на ее праздник аниматора с детенышем зверя.

Устинья Малинина выбрала для вечеринки по случаю своего 18-летия платье пастельных тонов с плиссированной юбкой в пол. Дочь Александра Малинина решила праздновать свой День Рождения в сдержанном образе, не отягощенным плотным макияжем или откровенными нарядами.

На празднование были приглашены самые близкие друзья Устиньи Малининой и ее родственники. Одним из украшений вечеринки был большой трехъярусный торт, который гостям подали к концу празднования.