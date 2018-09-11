Дочь Натальи Ветлицкой затравили одноклассники в испанской школе

Известно, что певица уже много лет живет в Испании вместе с 14-летней дочкой Ульяной. Правда, оказалось, у девочки сложности во взаимодействии с одноклассниками. Ее затравили так, что она теперь даже не хочет ходить в школу.

Ветлицкой не по душе шумный мегаполис, именно поэтому она решила поселиться в элитном районе испанского городка Дения. Свою дочь артистка отдала в самую обычную местную школу. Однако она не предполагала, что могут возникнуть такие сложности. Певица рассказывает, что не понимает, откуда в детях столько жестокости. Они издеваются над Ульяной. Девочка стала объектом всевозможных насмешек со стороны учеников и теперь даже боится идти на занятия, принимая все очень близко к сердцу.

Об этом Наталья Ветлицкая написала в своем аккаунте социальной сети Facebook. «Русскоговорящие быдло-дети из старших классов, которые говорят только исключительно на матерном и с, видимо, подачи таких же быдло-родителей чморят за известную фамилию», - возмущается артистка.

Известно, что Ульяна – поздний ребенок певицы. Она старается во всем поддерживать девочку, особенно сейчас, ведь переходный возраст очень трудно дается некоторым детям. Однако обстановка в классе только усугубляет ситуацию, а как ее исправить, Наталья не понимает. Она ждет, когда ее дочь уже закончит школу, чтобы поскорее избавиться от жутких стрессов и конфликтов.