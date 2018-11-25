Недолго страдала: Рита Дакота нашла нового мужчину и заявила, что влюблена

Ранее певица утверждала, что развод с Владом Соколовским дался ей очень болезненно. На фоне скандального разрыва Рита Дакота активно записывала грустные песни и стала давать множество концертов, теперь же певица шокировала поклонников новым признанием.

Не так давно Рита Дакота дала «сольник» в Москве. Конечно же, певица исполнила свою песню «Цунами», в которой излила всю свою душу и переживания, которые настигли ее из-за мужа-изменщика. Рита Дакота старалась не афишировать подробности своего развода, однако большая часть информации и скандале все равно была ей озвучена. После этого певица даже говорила, что не хочет снова выходить замуж, но зарекаться в категорической форме она не стала.

На своем концерте Рита Дакота решила пообщаться с поклонниками. Объявляя песню «Кофе молоко», певица рассказала, что данная композиция хорошо передает эмоции подъема и зарождения влюбленности. Внезапно Дакота решила быть еще более откровенной и заявила, что влюблена. Певица поразила своих преданных поклонников признанием, так как многие не думали, что после такого болезненного развода можно кого-то так быстро найти.

«Недолго страдала», - отметили пользователи Сети, узнав о том, что Дакота нашла нового мужчину. Внимательные комментаторы даже предположили, кто может быть новым возлюбленным певицы. Подозрения пали на некого Федора, фотографии с которым Дакота уже показывала в своем Instagram.